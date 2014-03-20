Afganistan'da Kurtlar Vadisi tutkusu

Afganistan'da Türk dizileri, özellikle de Kurtlar Vadisi Afganları ekran başına kilitliyor. Polat Alemdarlı, Mematili, Abdülheyli hediyelik eşya yok satıyor. Diziler ülkede hayranlarıyla birlikte bir Türk ürünleri pazarı da yaratıyor.