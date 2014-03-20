Afganistan'da Türk dizileri, özellikle de Kurtlar Vadisi Afganları ekran başına kilitliyor. Polat Alemdarlı, Mematili, Abdülheyli hediyelik eşya yok satıyor. Diziler ülkede hayranlarıyla birlikte bir Türk ürünleri pazarı da yaratıyor.
Afganistan'da Kurtlar Vadisi tutkusu
- 20 Mart 2014
- Paylaş Facebook
- Paylaş Messenger
- Paylaş Twitter
- Paylaş E-posta
- Paylaş Facebook
- Paylaş WhatsApp
- Paylaş Messenger
- Paylaş Twitter
-
Paylaş
PaylaşDış linkler yeni bir pencerede açılacak
-
E-postaPaylaş E-posta
-
-
MessengerPaylaş Messenger
-
MessengerPaylaş Messenger
-
-
-
-
Bu linki kopyalaPaylaşma hakkında
Dış linkler yeni bir pencerede açılacak
-
Çok izlenenler
İzleyin
İzleyin