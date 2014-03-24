'Doğru yanlış senteziyle CHP'yi buldum'

Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Değirmenayvalı kasabasında "Yeni bir anlayışla kasabamıza kadın eli değecek" sloganıyla oy isteyen bir Belediye Başkanı adayı Ummahan Özpınar.

Pek çokları için bir erkek işi olarak görülen mermercilikle yaşamını kazanan Özpınar kasabasında siyasete de kadın eli değmesi gerektiğine karar verip 30 Mart seçimlerinde CHP'den Belediye Başkanlığı'na adaylığını koymuş.

Ancak Özpınar, BBC'den Çağıl Kasapoğlu'nun sorularını yanıtlarken, aday olmak için partiyi aradığında, 'Başörtülü bir aday isterler mi?' sorusunun hep aklında olduğunu söyledi.