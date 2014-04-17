Polisin aradığı vandal köpek çıktı

İngiltere'nin Cumbria bölgesindeki sessiz sakin bir kasaba olan Brompton, son dönemde otomobillerin lastiklerini hedef alan bir vandalla uğraşıyordu.

Kısa süre içinde 25'e yakın otomobilin lastikleri parçalanmış, bunun üzerine de polis bunun sorumlusu olan vandal yada vandalları yakalamak için harekete geçmişti.

Ancak yapılan tüm çalışmalar sonuçsuz kaldı.

Sonunda otomobili saldırılara hedef olan bir kişinin kurduğu gizli kamera, vandalın kim olduğunu ortaya çıkardı.

Jess adlı köpeğin yaklaşık bir buçuk yıl önce bir kazaya uğradığı ve o günden bu yana otomobillerden hoşlanmadığı ortaya çıktı.