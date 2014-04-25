Anzaklar'ın torunları Gelibolu'da

Çanakkale Kara Savaşları'nın 99'uncu yıldönümü nedeniyle, Gelibolu Yarımadası'nda anma törenleri düzenlendi.

Törenlere 32 ülkeden temsilciler katıldı.

Birinci Dünya Savaşı'nın Çanakkale Cephesi'nde Osmanlı İmparatorluğu'na karşı savaşan Avustralya ve Yeni Zelanda askerleri (ANZAC) ve dünyanın pek çok yerinde anıldı.

Anma törenleri kapsamında Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda, "Şafak Ayini" düzenlendi.

Yapılan konuşmalarda Anzak Günü'nde Avustralyalılar, Yeni Zelandalılar ve Türklerin, son şafağı 25 Nisan 1915 olanlar için yas tuttuğu, onları düşünmek ve hatırlamak için toplandığı belirtildi.