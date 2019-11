Polis adaylarına 'biber gazı' testi

BBC'nin ana televizyon kanalı BBC One için hazırlanan "First Time on the Front Line" - "İlk kez cephede" adlı programda, polis olmak için başvuran kişiler, benzer olaylarda kullanmak durumunda kalabilecekleri biber gazının etkilerine ilk elden tanık oldular. Biber gazında kullanılan solüsyonu gözlerine sürmeleri istenen polis adayları, kontrollü bir ortamda da olsa, farklı sebeplerle karşı karşıya gelebilecekleri protestoculara, eylemcilere, göstericilere neyle saldırdıklarını görmüş oldular.