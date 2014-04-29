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HDP-BDP birleşmesi: Diyarbakırlılar ne düşünüyor?

  • 29 Nisan 2014

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ile Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) birleşme kararı almasıyla ilgili tartışmalar devam ederken, Zübeyde Sarı BDP'nin kalesi olarak görülen Diyarbakır'da halkın görüşlerini sordu.