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Ankara ve İstanbul'da gece çatışmaları

  • 31 Mayıs 2014

Gezi eylemlerinin yıldönümünde düzenlenen protestoların ardından gece saatlerinde Ankara ve İstanbul'da polis ve göstericiler arasında yer yer çatışmalar yaşandı.

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