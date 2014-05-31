Ankara ve İstanbul'da gece çatışmaları

Gezi eylemlerinin yıldönümünde düzenlenen protestoların ardından gece saatlerinde Ankara ve İstanbul'da polis ve göstericiler arasında yer yer çatışmalar yaşandı.
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Dış linkler yeni bir pencerede açılacak
Gezi eylemlerinin yıldönümünde düzenlenen protestoların ardından gece saatlerinde Ankara ve İstanbul'da polis ve göstericiler arasında yer yer çatışmalar yaşandı.
Bu videoda sözlü anlatım bulunmamaktadır.