Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletinde düzenlenen 'Dünyanın En Çirkin Köpeği' yarışmasını bu yıl Şivava-Şitzu kırması olduğu tahmin edilen Peanut adlı köpek kazandı.
2014'ün en çirkin köpeği
- 23 Haziran 2014
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