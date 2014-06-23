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2014'ün en çirkin köpeği

  • 23 Haziran 2014

Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletinde düzenlenen 'Dünyanın En Çirkin Köpeği' yarışmasını bu yıl Şivava-Şitzu kırması olduğu tahmin edilen Peanut adlı köpek kazandı.