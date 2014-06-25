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Kraliçe Elizabeth'le 'selfie'

  • 25 Haziran 2014

Üç günlük bir ziyaret için Kuzey İrlanda'ya giden İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth, Belfast'ta halk arasında dolaşırken yanına yaklaşan bir gencin telefonuyla çektiği 'selfie' fotoğrafın da parçası oldu.