Vaiz Ebu Katada terörden suçsuz bulundu

Ürdün'de bir mahkeme, 1998 yılındaki bir olayla ilgili olarak terör suçlarından yargılanan radikal islamcı vaiz Ebu Katada'yı suçsuz buldu.

Din adamı, bir otel de dahil olmak üzere bir dizi bombalama ile ilişkisi olmakla suçlanıyordu.

Amman'daki Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin sivil yargıçları Katada'nın yargılandığı terör eylemiyle ilişkisi olmadığına hükmetti.

Ürdün'de yabancı sivillerin öldürülmesiyle ilgili olarak Katada'ya yöneltilen suçlama hakkındaki karar ise Eylül ayına ertelendi.

Duruşma sırasında Ebu Katada, Suriye'deki el-Nusra Cephesi ve IŞİD'i El-Kaide lideri Ayman El Zevahiri'nin arkasında birleşmeye çağırdı.