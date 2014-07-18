50 yıllık fotoğraftaki genç kız

Kıbrıs'ta 1964'te çekilen bir fotoğraf, Ada'da Türkler ve Rumlar arasında yaşanan çatışmaların, sorunların sembolü hâline gelmişti.

Güzelyurt'un Gaziveren köyünde çekilen fotoğrafta, 14 yaşında bir genç kız, düzenlenen bir saldırının ardından, kucağında bir küçük çocukla kaçarken görülüyor.

BBC Türkçe, fotoğrafın çekilmesinden 50 yıl sonra, Gaziveren köyünde, fotoğraftaki genç kız, İlmiye Seyitler'i buldu.

Seyitler, 19 Mart 1964 günü yaşadıklarını ve gelecekle ilgili görüşlerini BBC Türkçe'den Hüseyin Alkan'a anlattı.