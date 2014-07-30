Cebaliye'de vurulan okulda 15 kişi öldü

İsrail ordusunun, Cebaliye'de Birleşmiş Milletler'e ait bir okula yönelik saldırısında en az 15 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ise, bilerek okulu hedef almadıklarını, askerlerin okulun yakınlarından gelen bir ateşe karşılık verdiğini savundu.

BM yetkilileri, okulun yeri konusunda İsrail ordusunu 17 kez bilgilendirdiklerini vurgularken, ''Okulumuza yönelik bu, altıncı saldırı oldu'' dedi.

BM okulunun vurulmasının yarattığı öfkeyi tarif edecek sözcük bulamadığını açıkladı. Sığınak olarak kullanılan okulda üç binden fazla kişi yaşıyordu.