Bebek arabası metro raylarına düştü

İngiltere'nin başkenti Londra'da, bir metro istasyonunda, içinde bebek bulunan puseti bir an için bırakan bir anne baba, trajedinin eşiğinden döndü.

İngiltere polisinin servis ettiği güvenlik kamerası görüntülerinde, babanın bebek arabasını platforma indirdikten sonra duvar dibine koyarak diğer bebek arabasını almak üzere merdivenlerden çıktığı görülüyor.

Bu sırada, platformdaki metronun hareket etmesiyle oluşan hava akımı, duvar dibinde duran bebek arabasını hareket ettirip raylara sürüklüyor ve bebek arabası raylara düşüyor.

Durumu fark eden anne, içinde bebek olan pusetin arkasından raylara atlayıp bebeği kurtarıyor.

Olay anında platformda bekleyen kulaklıklı bir gencin ise yaşananları fark etmediği, fark ettikten sonra da harekete geçmediği görülüyor.