Ankara'da uzun yıllardır CHP'yi takip eden ve partiyi çok iyi tanıyan gazetecilerden Fahrettin Fidan, Genel Başkan adayı Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını değerlendiriyor.
Fidan: Kılıçdaroğlu 'başarı vaadi' bile veremedi
- 5 Eylül 2014
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