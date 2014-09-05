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Fidan: Kılıçdaroğlu 'başarı vaadi' bile veremedi

  • 5 Eylül 2014

Ankara'da uzun yıllardır CHP'yi takip eden ve partiyi çok iyi tanıyan gazetecilerden Fahrettin Fidan, Genel Başkan adayı Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını değerlendiriyor.