ABD'nin Kürtlere gönderdiği yardım IŞİD'in eline mi geçti?

IŞİD internette yayımladığı bir video ile, ABD'nin Kobani'deki Kürt güçlere gönderdiği silah ve mühimmat paketlerinin bir kısmının kendi ellerine geçtiğini iddia etti.

ABD, Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'e karşı savaşan Kürtlere Pazar akşamı havadan silah, mühimmat ve tıbbi malzeme içeren yardım paketleri attığını duyurmuştu.

Video ile ilgili açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un sözcüsü John Kirby görüntülerin henüz doğrulanmadığını, ancak 'mühimmatın Suriye'ye gönderdiklerine benzediğini' açıkladı.