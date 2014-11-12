Ali Haydar Yurtsever'in 23 yıl öncesinden Bağdat izlenimleri

BBC Türkçe'nin radyo yıllarında Afganistan'dan Irak'a, Doğu Avrupa'dan Balkanlar'a pek çok savaş alanından sesini duyuran, sıcak gelişmeleri zamanın teknolojik olanaklarını zorlayarak aktaran emektar gazeteci Ali Haydar Yurtsever, Viyana'da hayatını kaybetti.
Yurtsever uzun bir süredir Viyana'da kanser tedavisi görüyordu.
1968'de gazeteciliğe başlayan Ali Haydar Yurtsever, dünyanın değişik bölgelerindeki gelişmeleri, sık sık sıcak çatışma bölgelerine giderek izledi ve BBC Türkçe'nın radyo yayınlarında aktardı.
BBC Türkçe arşivine 5 Şubat 1991 tarihiyle eklenen bu kayıtta Ali Haydar Yurtsever, Körfez Savaşı sırasında, Irak'ın başkenti Bağdat'tan, ateşkesin hemen sonrasında izlenimlerini anlatıyor.