Şah Kartalı Darchan'ın gözünden Dubai'deki rekor uçuş

Bir kuşun, en yüksek insan yapımı bir binadan uçuş rekoru bu hafta sonu Dubai'de kırıldı.

Şah Kartalı Darchan, dünyanın en yüksek binası olan, Birleşik Arap Emirliklerinin ikinci büyük kenti Dubai'deki Burç Halife binasından uçarak bu rekoru elde etti.

Etkinlik, Şah Kartalı gibi nesli tükenme tehlikesi altında olan türleri korumayı amaçlayan Freedom Conservation adlı grup tarafından düzenlendi.

Darcahn, 829,8 metre yüksekten başladığı uçuşunu, belirlenen noktada, eğiticisi Jacques-Olivier Travers'a ulaşarak noktaladı.