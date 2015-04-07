Erdoğan eleştiriler altında İran'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin resmi davetlisi olarak Tahran'a gitti.

Erdoğan Ruhani tarafından resmi törenle karşılandı. Ziyaret öncesi İran'da 65 milletvekili ve medyanın bir bölümü Erdoğan'ı eleştirdi.

Erdoğan'ın İran'ın Suriye ve Irak ile Yemen'de oynadığı roller hakkındaki açıklamaları ziyaret öncesi tepkilere neden olmuştu.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, 65 milletvekili Cumhurbaşkanı Ruhani'ye bir mektup gönderdi.

Mektupta Ruhani'den, "Erdoğan'ı basiretsiz açıklamalarını tekrarlamaktan kaçınması için ciddi şekilde uyarması" istendi.