Hillary Clinton ABD Başkanlığına aday

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Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Kasım 2016'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den aday adayı olduğunu açıkladı.

Aynı zamanda ABD'nin eski First Ladylerinden olan Clinton, uzun süredir merakla beklenen açıklamasını sosyal medyada yayımladığı video mesajı ile yaptı.

67 yaşındaki Clinton sıradan Amerikalıların, sade vatandaşların isteklerini yerine getirmek istediğini ve onların savunucusu olmayı arzuladığını söyledi.

Seçilirse ABD'nin ilk kadın başkanı olacak Clinton şimdiden Demokrat Parti'nin en güçlü başkan adayı olarak görülüyor.

Clinton kampanyasına yarın, 2016 başında ön seçim yapılacağı ilk eyalet olan Iowa'da başlayacak.

ABD Başkanı Barack Obama da, Clinton'a destek veriyor.

Obama, 2008 yılında Demokrat Parti'de, Clinton'la girdiği adaylık yarışından galip çıkmış, daha sonra da Cumhuriyetçi rakibi John McCain'i yenerek ABD Başkanı seçilmişti.

Aday adaylığına uzanan yol

Hillary Clinton, Kasım 1992'de göreve seçilip 2001 Ocak'ına kadar görev yapan 42. ABD Başkanı Bill Clinton'ın eşi.

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Clinton eşinin başkan olarak ilk döneminde, sağlık reformu için kampanya yürüttü ama planı Kongre'de oylamaya bile sunulmadan devre dışı kaldı.

Bill Clinton'ın Beyaz Saray stajyeri Monica Lewinsky ile ilişkisinin yol açtığı skandal sırasında, eşine güçlü destek verdi. Hillary Clinton, jüri önünde ifade vermeye çağrılan ilk başkan eşi oldu.

2001-2009 yılları arasında New York Senatörü olan Hillary Clinton, 2003 yılında Irak'ın işgali yönünde oy kullandı. Daha sonra ise savaşın idare edilme tarzını eleştirdi ve Irak'taki ABD askerlerinin geri çekilmesi çağrısında bulundu.

2009-2013 döneminde ABD Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Clinton, özellikle 2012 yılında Libya'nın Bingazi kentinde ABD Konsolosluğu'nun basılması ve ülkedeki Amerikan Büyükelçisi Christopher Stevens'ın da öldürüldüğü baskın nedeniyle Cumhuriyetçiler tarafından sert dille eleştirilmişti.