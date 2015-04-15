Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, bankanın faiz kararı sonrası düzenlediği basın toplantısına başladığı sırada protestocu bir kadın kürsüye fırladı ve "ECB'nin diktatörlüğüne son" diye bağırdı. Eylemci kadın Draghi'nin üzerine konfetiler yağdırdı.
Eylemci Draghi'nin üzerine konfeti yağdırdı
- 15 Nisan 2015
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