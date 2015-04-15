Eylemci Draghi'nin üzerine konfeti yağdırdı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, bankanın faiz kararı sonrası düzenlediği basın toplantısına başladığı sırada protestocu bir kadın kürsüye fırladı ve "ECB'nin diktatörlüğüne son" diye bağırdı. Eylemci kadın Draghi'nin üzerine konfetiler yağdırdı.