Yunanistan'da bankalar kapalı, ATM'ler boş

Yunanistan'ın bankaları kapatması ve sermaye kontrolüne gitmesi, Avrupa ve Asya piyasalarında sert düşüşlere yol açtı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Pazar günü, Yunan bankalarına verdiği Acil Likidite Desteği'ni mevcut seviyede devam ettireceğini açıklamış, ardından Yunanistan da bankaları geçici olarak kapatmaya karar vermişti.

Yunan bankaları 7 Temmuz'a kadar kapalı kalacak ve ATM'lerden günlük para çekimi 60 Euro ile sınırlanacak.

Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, ülkesine önerilen kemer sıkma önlemlerini 5 Temmuz'da referanduma sunma kararı aldı.