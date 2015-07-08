ABD-Vietnam: Eski düşmanlar yıllar sonra el sıkıştı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ve Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong bu hafta Beyaz Saray'da biraraya geldi.

İki ülke, Vietnam Savaşı'nın ardından, 20 yıl önce ilişkileri düzeltme kararı aldıktan sonra ilk kez bir Vietnam lideri Beyaz Saray'ı ziyaret etti.

İki ülke ticarî, askerî ve siyasî işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyor.

Ancak Nguyen Phu Trong'un Beyaz Saray ziyareti sırasında, Vietnam'daki insan hakları ihlallerini protesto eden gruplar, Vietnam lideri aleyhinde sloganlar attılar.