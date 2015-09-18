Kızını kaybeden Cizreli anne: Barış güzeldir

Türkiye'de ateşkesin bozulmasından bu yana geçen iki ay zarfında cenaze törenleri artık neredeyse günlük hayatın bir parçası haline geldi.

Hükümet PKK saldırılarında 120'yi aşkın polis ve askerin hayatını kaybettiğini söylüyor.

Son saldırılardan biri Mardin'in Nusaybin ilçesindeydi. PKK’nın bombalı saldırısı sonucu üç polis yaşamını yitirdi.

PKK'ya operasyonlar sürerken, sekiz gün kesintisiz sokağa çıkma yasağı ilan edilen Şırnak'ın Cizre ilçesinde tam olarak ne yaşandığı hala net olarak bilinemiyor.

BBC Türkçe muhabiri Selin Girit, bölgede yetkililer, siviller ve barikatlardaki militanlarla görüştü.

Kamera-Kurgu: Göktay Koraltan Prodüktör: Zeynep Erdim

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