Kuzey Kutbu'nda okyanus dibindeki yaşam

Norveç ve Kuzey Kutbu arasındaki Svalbard fiyordunda yapılan üç yıllık bir araştırma, kutupta uzun ve soğuk geçen kış mevsimine rağmen, okyanusta yoğun bir canlı yaşamı olduğunu ortaya koydu.

Current Biology adlı bilim dergisinde yayımlanan araştırma sonuçları, sualtında kaydedilen görüntülere, bölgedeki ekolojik çeşitlilik konusundaki sayımlara ve balıklarla kuşların karnında bulunan yiyeceklerin incelenmesine dayanıyor.

Bu hızlandırılmış video kaydı, ölü bir morina balığının okyanusun karanlık sularında nasıl pekçok canlının ilgisini çektiğini ortaya koyuyor.

Kaynak: Piotr Balazy, Polonya Bilimler Akademisi, Okyanus Bilimleri Enstitüsü