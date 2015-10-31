Midilli'nin 'can yeleği tepeleri'

Yunanistan'ın Midilli adası Suriye'deki savaştan kaçarak Avrupa'ya ulaşmaya çalışan onbinlerce göçmenin ilk durağı.

Adada artık kum tepelerinin yanında zorlu deniz yolculuğun simgesi haline gelen onbinlerce can yeleğinin oluşturduğu tepeler var...

Yunan yetkililer göçmenlerden geriye kalan can yeleklerini toplayıp imha edecek kapasitelerinin olmadığını söylüyor.

Balıkçılar da hayatlarını kurtarmak için kaçan göçmenlerden geriye kalan yelek ve şişme bot parçaları nedeniyle avlanamadıklarını belirtiyor.

2015'te ykalaşık 700 bin göçmen, deniz yoluyla Avrupa'ya ulaştı.

Bunlardan büyük çoğunluğunu, Türkiye üzerinden Yunan adalarına geçen göçmenler oluşturuyor.