Köln'de saldırıya uğrayan kadınlar anlatıyor

Almanya'nın Köln kentinde yılbaşı gecesi saldırıya uğrayan kadınlar birer birer yaşadıklarını anlatmaya başladı. Saldırı kurbanları "Bize yardım edecek kimse yoktu" diyor. Kurbanlar arasında bulunan Türk kızı Büşra da "Gücün kendilerinde olduğunu hissediyorlardı. Sanki dışarıda yeni yılı kutlayan tüm kadınlara istediklerini yapabileceklerini düşünüyorlardı" diye konuşuyor. Kurbanlar arasında kapşonuna atılan havai fişek nedeniyle yanan bir kadın da var.