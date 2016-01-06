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K. Kore TV'sinde hidrojen bombası duyurusu

  • 6 Ocak 2016

Kuzey Kore devlet televizyonu hidrojen bombası denemesinin başarıyla yapıldığını duyurdu. Duyuru Puhggye-ri nükleer deneme sahası yakınlarında 5,1 büyüklüğünde bir depremin tespit edilmesinin ardından yapıldı.