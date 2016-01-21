Silopi'de çatışmalardan arda kalanlar

Silopi'de 14 Aralık'tan bu yana devam eden sokağa çıkma yasağının gündüz saatlerinde kaldırılmasıyla çatışmaların bilançosu gözler önüne serildi. Gazeteci Fatih Pınar ilçedeki yıkımı ve çatışmalardan etkilenen halkın tanıklıklarını görüntüledi.