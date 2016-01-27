Peşmergelerin kazdığı hendeğin amacı ne?

Irak'ta son aylarda yeni bir fay hattı ortaya çıkıyor. Peşmergelerin kazdığı bin kilometre uzunluğundaki hendeğin amacı IŞİD'in bomba yüklü araçlarla intihar saldırısı düzenlemesini önlemek. Ancak Bağdat yönetimi hendeğin ülkeyi bölme amacıyla kazıldığından kaygılı. BBC Muhabiri Ahmed Maher Irak'ın kuzeybatısındaki Rabia'da hendeği ve kazılma amacını inceledi.