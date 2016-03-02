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Sanatsal dünya

  • 2 Mart 2016

Amerikalı astronot Scott Kelly, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzayda 340 gün geçirdi.

Kelly'nin fotoğrafları dünyanın büründüğü çarpıcı renkleri yansıtıyor.