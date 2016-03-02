Sanatsal dünya

Amerikalı astronot Scott Kelly, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzayda 340 gün geçirdi.
Kelly'nin fotoğrafları dünyanın büründüğü çarpıcı renkleri yansıtıyor.
PaylaşDış linkler yeni bir pencerede açılacak
E-postaPaylaş E-posta
MessengerPaylaş Messenger
MessengerPaylaş Messenger
Bu linki kopyalaPaylaşma hakkında
Dış linkler yeni bir pencerede açılacak
Amerikalı astronot Scott Kelly, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzayda 340 gün geçirdi.
Kelly'nin fotoğrafları dünyanın büründüğü çarpıcı renkleri yansıtıyor.