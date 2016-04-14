Nijerya'da Radikal İslamcı Boko Haram örgütü 14 Nisan 2014'te bir okuldaki 276 kız çocuğunu kaçırdı. İki yıl geçmesine karşın çocukların akıbeti hala bilinmiyor. BBC ekibi tüm dünyada büyük tepki alan olayın yaşandığı Çibok kasabasındaki okuldaydı.
Nijeryalı kızların akibeti iki yıldır bilinmiyor
- 14 Nisan 2016
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