IŞİD'e direnen Rakkalı gençler 2: Mücadelenin bedeli

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Rakka'dan bir grup genç, kenti kontrol altında tutan IŞİD'le internet yoluyla savaşıyor.

Gençler hayatları pahasına kentte yaşananları videoya çekip, dünyaya duyuruyor...

Birkaçı bu yolda öldürüldü, bazıları aile üyelerini kaybetti.

IŞİD, grubun liderlerinin başına ödül koyduğu için şimdi başka bir yerde gizleniyor ancak Rakka'daki yurttaş gazeteciler sayesinde kentte yaşananları dışarıya duyurmaya devam ediyorlar.

5 bölümlük video animasyon serimizin ikincisinde bu gençler IŞİD'e karşı oluşturdukları haber ağını ve IŞİD'in peşlerine düşüşünü anlatıyor...