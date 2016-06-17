Arınç: HDP ve Kandil çok kötü niyetliydi

Türkiye siyasetinin en deneyimli isimlerinden birisi olan, TBMM Başkanlığı, Başbakan Yardımcılığı ve hükümet sözcülüğü yapan ve artık aktif siyasete ara veren Bülent Arınç, başkanlık tartışmalarından, çözüm sürecine; Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlık görevlerinden istifasından, kendi siyaset hayatına ve basın özgürlüğüne kadar pek çok soruyu BBC Türkçe için yanıtladı.

Söyleşinin çözüm süreci ile ilgili ilk bölümünde Arınç, sürecin bitiminde hükümetin kabahati olmadığını, HDP ve Kandil'in kötü niyetli olduğunu söyledi.

Röportaj: Rengin Arslan

Kamera: Özgür Arslan