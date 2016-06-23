İzlandalı spikerin son dakika golü sevinci

EURO 2016 Avrupa Şampiyonası F Grubu'nda çarşamba akşamı oynanan maçta İzlanda, Avusturya'yı 90+4'te attığı golle 2-1 mağlup etti.

Maçta ilk yarıyı İzlanda 19. dakikada attığı golle 1-0 önde kapatırken, ikinci yarıda Avusturyalı Alessandro Schöpf 60. dakikada attığı golle beraberliği sağladı.

İzlandalı Arnor Ingvi Traustason ise 90+4. dakikada maçın skorunu belirledi.

İzlanda maçı 2-1 kazanarak İngiltere'nin rakibi oldu.

İzlanda-Avusturya maçına dair akılda kalan ise, gollerden çok İzlandalı spikerin sevinç çığlıkları oldu.