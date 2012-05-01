Boşanma 'modern zamanın felâketi'

Yüksek Mahkeme Yargıcı Sir Paul Coleridge'e göre evliliklerin sona ermesi, modern İngiliz toplumun karşılaştığı 'en yıkıcı felaket'lerden biri.

Ailelerin dağılmasından endişe duyan Sir Paul Coleridge, 'ilişkilerin altın standartı' olarak nitelendirdiği evliliklerin desteklenmesi için bir kampanya başlatıyor.

Yüksek Mahkeme'nin Aile Birimi'nden sorumlu Sir Paul, meseleyi gündeme getirmesinin sebebinin 'eşi benzeri görülmemiş şekilde tırmanan sorunlar' olduğunu belirtti.

Baş Haham Lord Jonathan Sacks ve York Başpsikoposu Dr John Sentamu'nun destek verdiği Evlilik Hayır Vakfı salı akşamı açılıyor.

Vakıf halk arasında, 'evliliğin doğası ve çıkarlarının anlaşılması' için yürüteceği kampanyanın yanı sıra, sağlıklı bir evliliğin çocukların gelişimi için önemini vurgulayacak.

Ulusal İstitatistik Bürosu'nun verilerine göre İngiltere ve Galler'de boşanma oanları 2009 ve 2010 arasında yüzde 4,9 artış gösterip 113,949'dan 119,589'a çıktı.

Evlilik Vakfı, 2001'de 2.1 milyon olan birlikte yaşayanların sayısının da 2010'da 2.9'a çıktığını belirtti.

Bu rakamın, 2031'e kadar 3.1 milyona çıkması bekleniyor.

Vakıf verilerine göre birlikte yaşayan ebeveynler, evli ebeveynlere göre 10 kat daha fazla 'dağılma riski'yle karşı karşıya.

'Harekete geçme zamanı'

Vakfın açılışında konuşan Sir Paul, "Evlilik ve ailenin dağılması zamanımızın en yıkıcı felaketidir" dedi.

'Son bir kaç yıldır mesele hakkında konuşma fırsatı bulduğum her an bu konuyu gündeme getirmeye çalıştığını' belirten Paul, "Artık konuşma değil harekete geçme zamanı geldiğine ikna oldum" diye konuştu.

BBC'ye konuşan Paul, ahlâk kampanyası başlatmadığını daha çok verileri 'nasihat ve didaktik olmayan' bir şekilde sergilemek istediğini dile getirdi.

'Dergiler kötü etkiliyor'

Sir Paul, 'Hello' gibi dergilerin evlilik hakkında 'gerçek olmayan beklentiler' yarattığını belirtip "Herşeyin ideal partneri bulmaktan ibaret olduğu ve bulunca da sonsuza denk mutlu yaşanacağı gibi gerçek dışı yaklaşımları var" dedi.

Paul, "Hepimizin, evli olalım veya olmayalım uzun süreli ilişkileri oldu. Yürütebilmenin tek yolu, kesinlikle ilişkileri öğütmekten geçiyor... Zorlukları aşıp yardım alırlarsa ellerinde sahip olmaya değecek çok güzel bir ürün olacak" diye konuştu.