Elvis'in mezarı artırmadan geri çekildi

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Elvis Presley'nin önceki mezarının üzerindeki anıt, hayranlarının protestosu nedeniyle Los Angeles'taki açık artırmadan geri çekildi.

Presley'nin 10,000'den fazla hayranı Tenessee eyaletinin Memphis kentindeki Forest Hill Mezarlığı'nda bulunan anıt mezarının satılmasına karşı çıktı.

Bunun üzerine müzayede salonu, Elvis'in anısına saygı gösterilen ve hayranlarının içini rahat ettirecek bir sonuca karar verilene dek anıtın satışa çıkarılmayacağını açıkladı.

Anıt mezar, 1977'den beri boş.

Presley bir süre bu anıt mezarda annesi Gladys'in yanına gömülüydü. Ama iki ay sonra Graceland'deki evine defnedildi.

Ayrıca, anıt mezar satıldığı takdirde giriş izinlerinin olup olmayacağından endişe duyduklarını söylüyorlar.

Elvis hayranlarının protesto kampanyası engel olmasaydı, anıt mezarın müzayedesi 100 bin dolardan açılacaktı.

Sevenleri hala Elvis'in diğer değerli eşyalarını satın alma şansına sahipler.

Elvis Presley'nin açık artırmaya çıkartılan eşyaları arasında, özel telefonu, madalyonu ve karate yaparken sakatlandığında çekilmiş bir röntgeni de yer alıyor.