Ken Loach'a Berlin'den onursal ödül

İngiliz yönetmen Ken Loach, Cuma günü Berlin film festivalinde yaşam boyu başarı ödülü aldı.

Loach filmlerinin bir sosyal ya da siyasi gündemi zorlamaya çalışmada ne kadar iddialıysa, o amaca ulaşmada o kadar az başarılı olduğunu söyledi.

Loach elli yıllık film kariyerinde sık sık İngiliz egemen kurumları ile çatıştı ve Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin "müdahale ve emperyalizmin savaşları" olarak gördüğü girişimlere karşı ateşli muhalefet sergiledi.

77 yaşındaki Loach festival basın toplantısında en büyük başarılarından birinin 1960'ların ortalarında çektiği "Cathy Come Home-Kathy Eve Gel" ile geldiğini anlattı.

Sosyal içerikli filmler

Oxford Üniversitesi mezunu olan Loach sinema kariyerine toplum dışına itilmişler, sosyal sorunlar ve İrlanda'da İngiliz rolüne odaklanan sosyal-gerçekçi filmler ile başladı.

BBC'de bir yarı belgesel olarak yayınlanan "Cathy Come Home" devlet yayın organına bir telefon yağmuruna yol açmıştı.

Loach filmin mütevazi amacının dönemin sosyal refah sistemi nedeniyle parçalanan ailelerin sorunlarına ışık tutmak olduğunu söyledi.

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Loach belgesel için "yasayı değiştirmeye katkıda bulundu" dedi ama ekledi: "Görkemli bir temaya hemen yanıt alma şansı daha az. Bir tartışmaya katkıda bulunmak ve gürültüye küçük bir ses eklemek daha iyi."

Cantona filmi

Yeni filmlerden bazıları hakkında sorulara da Loach "Looking for Eric-Eric'in Peşinde" filminin şahsi favorisi olduğunu söyledi.

2009'de çekilen film felsefî yönüyle de tanınan Fransız futbolcu Eric Cantona'ya deli gibi hayran olan bir postacıyı ve onun Cantona'dan "hayat dersleri" almasını anlatıyordu. Loach senarist Paul Laverty ile Cantona'yı oyuna getirdiklerini ve filmde ona anadili ingilizce olmayanlar için zor ifadeler söylettiklerini söyledi. Loach "Çok yaramazlık yaptık ve ona Fransız aksanlı insanların söylemekte çok zorlandığı şeyler söylettik" dedi.

Yakın dönemdeki filmleri

6 kez Cannes Film Festival'inde büyük ödül alan yönetmen, 90'lardan sonra Nikaragua'daki Sandinist hareketi işleyen Carla's Song (Carla'nın şarkısı), İspanya iç savaşına katılmış bir İngiliz'in hikâyesi olan Land and Freedom (Toprak ve Özgürlük) ve İngiltere'de demiryollarının özelleştirilmesinin demiryolu işçilerinin üzerindeki etkisini anlatan Navigators (Demiryolcular) gibi filmleri de yönetti. Loach film festivalinde ömür boyu başarı için özel bir ödül olan Onursal Altın Ayı ödülü ile onurlandırılıyor.