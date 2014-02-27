Çocuk sağlığı babanın yaşına bağlı

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Milyonlarca kişiyi kapsayan büyük bir çalışmada okul çağındaki çocuklarda bir çok hastalık ve sorunların gecikmeli babalıkla bağlantılı olduğu sonucuna varıldı.

Otizm oranlarındaki artış, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ( DEHB ), bipolar bozukluk, şizofreni, intihar girişimleri ve madde bağımlılığı bu sorunlardan bazıları.

JAMA Psikiyatri'de yayınlanan çalışma sorunlardan mutasyona uğramış spermin sorumlu olduğunu gösteriyor.

Ancak, uzmanlar ileri yaşta baba olmanın getirdiğin yararların herhangi sorunlara ağır basabileceğini söylüyorlar.

Kapsamlı araştırma

ABD'de Indiana Üniversitesi ve İsveç'in Karolinska Enstitüsü tarafından yapılan araştırma konuyla ilgili en büyük ve en iyi tasarlanmış çalışmalardan biri.

Araştırmacılar 2,6 milyon kişiyi inceledi.

Aileler arasındaki yetiştirilme farklılıkları da hesaba katılalarak aynı babadan doğan kardeşler arasındaki farka bakıldı.

Riskin artmaya başladığı belli bir yaş yok.

Sadece risk artışı ile yaş arasında bir ilişkili saptandı.

Arızalı sperm

Sperm bir erkeğin ömrü boyunca sürekli üretiliyor.

Ancak sperm üretme mekanizması eskidikçe hataların sayısı da artıyor.

Yaşlı sperm daha fazla zararlı mutasyona sahip olabiliyor.

Ancak Psikiyatri Enstitüsü'nde öğretim görevlisi Dr James MacCabe "erkeklerin ne zaman çocuk sahibi olmak gerektiğini bir tek çalışmaya ya da kümülatif çalışmalara bakarak belirlememesi gerektiğini vurgulamak istiyorum" dedi.

McCabe risklerin düşük olduğunu ve riskin ikiye veya üçe katlanmasının bile hala küçük oranda insanı etkileyeceğini söyledi.

McCabe, ileri yaşlarda baba olmanın daha istikrarlı ilişkiler ve daha yüksek gelir gibi birçok avantajları da beraberinde getirdiğini ve bunun herhangi bir riske "muhtemelen daha ağır basacağını" da ekledi.