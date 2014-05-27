Google Glass büyüleyici bir başarısızlık örneği mi?

Telif hakkı

Altı hafta boyunca metroda, restoranlarda, iş yerinde ve evde ve hatta dişçimde bu gözlüğü taktım.

Aile üyeleri ve meslektaşlarımın alaylarına, sokakta tuhaf bakışlara hedef oldum.

Google Glass hakkında vardığım sonuçları açıklamanın şimdi zamanıdır.

Google Glass bir akıllı telefonda elde edilen bilgi ve uygulamaları, kullanıcının sağ gözünün üstündeki bir küçük ekrana koyan bir ürün prototipi.

Ve ne yazık ki kanaatim, bugünkü yazılımı ile bugünkü haliyle, Google Glass'ın başarısız bir ürün olduğu yönünde.

Google Glass'ın iyi ve kötü yönlerine bir göz atalım...

Nasıl görünüyor?

Birkaç hafta önce Google, Glass'ın biraz daha şık görünmesi için çerçeveler çıkardı ama hâlâ nasıl göründüğümü sorduğumda insanların dudaklarından en sık çıkan kelime "bilgisayar kurdu gibi" oldu.

Aralarında dişçimin de olduğu birçok kişi çok "cool" olduğunu düşünüyor olsa da ben bu gözlüğü her gün takmak isteyeceğimden emin değilim.

Kullanıcı arabirimi

Çeşitli menü öğeleri arasında hareket etmek için cihazın yanı boyunca parmağınızı gezindirmeye alışıyorsunuz ama hâlâ hantal hissi veriyor.

Bir yazılım güncellemesi olduğunda da cihaz sık sık çöküyor.

Telif hakkı AP

Kamera

Çerçeve içine yerleştirilmiş minik kamera cihazın en yararlı yönü.

Ben bunu her türlü ortamda fotoğraf ve özellikle video çekmek için kullandım.

Kalitesi, ucuz bir akıllı telefon görüntüsüne eşdeğer.

Telif hakkı

Diğer fonksiyonlar

Şu anda Glass'ın yeterli işlevi yok.

Telefonumu çıkarmadan ping duymada, bir tweet ya da bir e-posta görmede bir yere kadar yararlı buldum.

Eğer bir yere gitmek için acele ediyorsanız, ana menüdeki basit dijital saat de yararlı.

Ama yön bulmak istiyorsanız denemeye bile değmez.

Bu ürün bir yıldır geliştiricilerin elinde ama Glass büyük ilerleme kaydetmiş görünmüyor.

Telif hakkı Getty

Ancak bilgisayarların giyilmesi ya da takılması fikri beni hâlâ heyecanlandırıyor.

Önümüzdeki beş yıl içinde bunun ana akım haline gelecek bir eğilim olduğuna inanıyorum.

Ama bu güçlü yaygın ağlara sahip olmanın yanısıra, cihazların giymek ya da takmak için çekici olmaları ve kullanımlarının size onlara sahip olduğunuzu unutturacak kolaylıkta olmasına bağlı.