DERGİ - Jules Verne'nin dünyasına açılan kapı

Fransa’nın Breton bölgesi rüzgârlı kıyıları, eski şehirleri, pembe istakozları ile ünlüdür.

Şimdi onlara bir yenisi daha eklendi. Nantes kentindeki 337 hektarlık bir ada üzerine kurulan ve yürüyen mekanik dev filler, karıncalar, solucanlar içeren Les Machines de L'Île, Ada Makinaları.

Nantes, kendi turist çekim merkezini oluşturmak için 2007’de eski bir tersaneyi böyle bir yarı sanat merkezi yarı eğlence parkı türünden kullanım alanına dönüştürmüş.

Parkın esin kaynağı ise Jules Verne.

Nantes’de doğan ve 80 Günde Devri Alem, Denizler Altında Yirmi Bin Fersah ve Dünyanın Merkezine Yolculuk gibi romanlarıyla bilinen ünlü yazar bilim kurgunun babası olarak görülüyor.

Parkta bu romanlardan esinlenen atlı karıncalar bulunuyor.

Adanın en büyük çekim merkezi ise 48 tonluk mekanik fil.

12. yüzyıldan kalma şato ise kentin diğer önemli uğrak noktalarından.

Bu makalenin İngilizce aslını BBC Travel’da okuyabilirsiniz.

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