Hindistan hava kirliliğine savaş açtı

Hindistan kirlilik seviyeleri hakkında gerçek zamanlı bilgi elde etmek için, ilk hava kalitesi endeksini başlattı.

Başbakan Narendra Modi tarafından açıklanan endeks, başlangıçta 10 ilde hava kalitesini izleyecek.

Geçen yıl Çevre Tercih Endeksi hava kalitesinde Hindistan'ı 178 ülke arasında 174. sıraya yerleştirdi.

Yükselen ve sağlık için tehlikeli kirlilikten esas olarak Hint yollarındaki araçlardaki büyük artış sorumlu tutuldu.

Bunlar arasında dizel araçlar özellikle dikkat çekiyor.

Kirlilik düzeyi

Kirletici sanayi, çöp ve yaprağın açıkta yakılması, büyük miktarlarda inşaat atıkları ve ormanların önemli düzeyde kaybı da şehirlerde yüksek kirlilik seviyelerine yol açıyor.

Telif hakkı BBC World Service

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), geçen yıl dünyanın en kirli 20 şehrinden 13'ünün Hindistan'da olduğunu tespit etti.

Araştırmaya göre başkent Delhi, dünyanın en kirli kenti.

Hava kirliliği Hindistan'da erken ölümlerin en önde gelen nedeni.

Yaklaşık 620.000 kişinin her yıl kirlilik ile ilgili hastalıklardan öldüğü söyleniyor.

Endüstriyel atıkların yanı sıra artan sayıda araba yüksek düzeyde kirliliğin başlıca nedenleri.

Yeni endeks

Yeni endeks ilk etapta 10 şehri kapsayacak.

Zamanla bunun 60'dan fazla şehri kapsayacağı söyleniyor.

Endeksin verilerinin nasıl toplanacağının detayları henüz belli değil.

Ama yetkililer hava kalitesi üzerinde "kompozit ve kapsamlı" bilgi sağlayacağını söylüyorlar.

Bunun kamuya açık olacağı ve internete yükleneceği söyleniyor.

Halk böylece evde kalmanın daha güvenli olup olmacağını bilecek.

Çevre grupları kararı memnuniyetle karşıladılar.

Telif hakkı Getty

Çin de aynı zamanda "hava kirliliğine savaş" ilan etti.

Çin son zamanlarda şehirlerde hava kalitesi rakamlarını yayımlamaya başladı.