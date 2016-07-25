Avustralya takımı sporcular için kurulan Olimpiyat köyüne yerleşmeyi reddetti

25 Temmuz 2016

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Takımlar Rio Olimpiyat köyündeki yüksek apartmanlara yerleşiyor.

Rio'da kurulan Olimpiyat köyünde tuvaletler tıkalı, borular sızdırıyor, kablolar açıkta, merdivenlerde ışıklar yanmıyor ve yerler kirli. Avustralyalı yetkililer Olimpiyatlardan yalnızca 15 gün önce Rio'nun sporcu köyündeki elektrik ve su tesisatı sorunlarından dolayı köyün 'yaşanılamaz' ve tehlikeli olduğunu söylediler.

Pazartesi günü gelmesi beklenen Avustralyalı sporcular sorunlar çözülene kadar otellere yerleştirilecek. Avustralya Olimpiyat başkanı Kitty Chiller, Avustralyalı sporcuların bu koşullarda Rio köyüne yerleşmemesine karar verdiğini bildirdi. Chiller sporcuların ancak gaz, elektrik ve su tesisatı gerekli kontrollerden geçtikten sonra köye yerleşebileceklerini söyledi.

"Olimpiyat köyü güvenli değil"

Chiller, "Duvarlardan su akıyordu, etrafta belirgin bir gaz kokusu vardı ve elektrikler kesikti. Şu anda köyün yakınlarındaki otellerde kalıyoruz çünkü Olimpiyat köyü güvenli ve hazır değil. Bir haftadır Avustralya Olimpiyat Komitesindekiler köyün bize ayrılan kısmını hazır hale getirmek için durmadan çalışıyorlar. Önümüzdeki üç günde gelecek sporcular için kalacak yer bulmamız gerekiyor" dedi.

Kaynak, Rex Features Fotoğraf altı yazısı, Olimpiyat köyündeki dairelerden biri Olimpiyatlardan sonra 700 bin dolara satılacak.

"Misafirlerimizi evlerinde hissettirmeye çalışıyoruz"

Rio Belediye Başkanı Eduardo Paes Avustralya'nın Olimpiyat köyü hakkında yaptığı eleştiriler üzerine "Bu Olimpiyat köyü 2000 yılında Sydney'de kurulan köyden daha iyi. Ev sahibi olarak misafirlerimizin evlerinde hissetmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Tabi ki bazı düzenlemeler yapmamız gerekiyor ama Avustralyalı sporcuların da evlerindeymiş gibi hissetmelerini sağlayacağız. Hatta binalarının önüne bir kanguru koyabiliriz" dedi.

31 binalık köyde tenis ve futbol sahaları, çevresini dağların kapladığı 7 yüzme havuzu ve 3 futbol sahası büyüklüğünde bir yemek yeri var.

Yeni Zelanda Olimpiyat Takımı Başkanı Rob Waddell de köyün hazır olmayışının "hayalkırıklığına uğrattığını" söyledi.