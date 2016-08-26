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Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Türk takımlarının rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe, A Grubu'nda Manchester United, Feyenoord ve Ukrayna ekibi Zorya'yla eşleşirken; Braga, Shakhtar Donetsk ve Gent H Grubu'nda Konyaspor'un rakipleri oldu.

Osmanlıspor ise, Villareal, Steaua Bükreş ve Zürih'le L Grubu'nda yer aldı.

Fenerbahçe'nin de yer aldığı grubu değerlendiren Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, grubun zorlu olmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, şunları söyledi:

''Şampiyonlar Ligi'nde buna benzer gruplar var. Bu açıdan iyi bir şey. Şampiyonlar Ligi gibi bir rekabet olmadığını hepimizi biliyoruz. Ama Manchester United'ın Fenerbahçe, Feyenord gibi geleneği olan kulüplere karşı oynaması iyi olacaktır.''

Portekizli teknik adam, kuranın taraftarlar ve futbolcular açısından da motive edici olacağını vurguladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat da, çok zor takımlarla eşleştiklerini belirterek, ''Ama bu, bir yandan da heyecan verici gibi gözüküyor.. Çok iyi rakiplerle oynayacağız. Taraftarlarımız için de heyecan verici olacak, çünkü Avrupa'nın iyi takımlarını izleme fırsatı bulacaklar" dedi.

Avrupa Ligi'nde gruplar şöyle oluştu: