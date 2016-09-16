Telif hakkı Reuters Image caption Igor Tsvetkov, Paralimpik Olimpiyatlarında erkekler dalında 400 metrede altın madalya kazandı

Yaz Olimpiyatları ve Paralimpik oyunlarında genellikle Çin, ABD, Rusya ve İngiltere madalya tablosunda üst sıralarda yer alır.

Ukrayna ise Rio 2016'da en kötü performansı sergileyen ülkelerden birisiyken, Paralimpik oyunlarında süper güce dönüştü.

Ukrayna, Paralimpik oyunlarda, Atina 2004'te altıncı, Pekin 2008'de ve Londra 2012'de ise dördüncü olmuştu. Son olarak Rio'da madalya tablosunda üçüncü sıraya oturdu.

Ülkenin yakın tarihindeki ekonomik kriz, savaş ve Kırım sorunu göz önüne alıdığında Ukrayna'nın bu başarısı oldukça şaşırtıcı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, sporcuların "imkânsızın mümkün olduğunu" kanıtladıklarını söylerken, ülkenin paralimpik performansını "inanılmaz" olarak niteledi.

Ukrayna Paralimpik Takımı yöneticisi Valeriy Suşkevyiç, 'Invasport' olarak adlandırılan bir program geliştirdiklerini ve bu proglamla başarıyı yakaladıklarını söyledi.

Image caption Valeriy Sushkevich, Ukrayna spor ve rehabilitasyon sistemi sayesinde başarıyı yakaladıklarını söylüyor.

Invasport projesi, Ukrayna'nın her bölgesine Paralimpik sporuna özel okullar ve tesisler açarak başlamış.

BBC'ye konuşan Başkan Suşkevyiç, "Engelli insanlar için beden eğitimi, spor ve rehabilitasyon için iyi bir sistem kurduk" diyor:

"Ukrayna'nın tüm bölgelerinde engelli çocuklar için kurulan altyapı çalışmaları sağlıklı işledi ve sonuç getirdi. Ama sistemler insanlar olmadan çalışamaz. Burada tüm sorunlara göğüs gerebilen insanlar var. Parasızlık, siyasi kriz, savaş ve diğer tüm sorunlara rağmen kararlıydılar. Biz sadece onlara kendi potansiyellerini gerçekleştirmeleri için fırsat verdik."

Suşkevyiç BBC'ye verdiği konuşurken "2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'daki Yevpatoria paralimpik tesislerini kaybetmemize rağmen yeniden başarıyı yakaladık. Evet koşullar çok daha zordu ama bilgi ve deneyimlerle yeniden başardık" dedi.

Paralimpik Olimpiyatları'nda Ukrayna'nın hızlı yükselişi

2016 Rio - 35 altın madalya - Genel sıralamada 3'üncü (16 Eylül itibariyle)

2012 Londra - 32 altın madalya - 4. Sırada

2008 Pekin - 24 altınları - 4. Sırada

2004 Atina - 24 altınları - 6. Sırada

2000 Sidney - 3 altınları - 35. Sırada

1996 Atlanta - 1 altın - 44 (Bağımsız bir ulus olarak Ukrayna'nın ilk oyunları)

Image caption Lidiya Solovyova'da, Rio'da altın madalya kazanan sporcular arasında.

Altın madalya sahibi sporculardan Lidiya Solovyova, motivasyonunun kaynağı olarak, ülkesinin zor koşullarına rağmen ona fırsat sunması olduğunu belirtiyor:

"Bu benim ana işim, ülkemde engelli olarak iş bulmam zor. Paralimpik sporu benim ana gelir kaynağım" diyor.

Solovyova, Yevpatoria kampının kaybedilmesinden sonra, otelde eğitim almış: "Kamp özellikle engelli sporcular için tarasarlanmıştı, otelde bu açıdan sıkıntılar yaşadık. O kampta kendimizi evimizde gibi hissediyorduk, otelde misafirdik" dedi.

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Suşkevyiç'e göre ülkesinde savaş ve yoksulluk olmasa başarı sıralaması çok daha yukarda olacaktı:

"Dünya ekibimizin başarısını gördü. Bu bizim için kesinlikle yeterli değil. Ukrayna Paralimpik takımının amacı ülkemiz için çok önemli olan bu oyunlarda elimizden geleni yapmaktır."