Oltayla balık avlamak olimpiyat sporu sayılır mı?

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Uluslararası Balıkçılık Sporu Konfederasyonu, oltayla balık avlamanın olimpik spor olması için başvuruda bulundu.

Konfederasyon, Tokyo'daki 2020 Olimpiyatları programına dahil olmak istiyor.

Oltayla balık avlanmanın çok popüler bir spor olduğunu vurgulayan Konfederasyona göre, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) talebi kabul ederse, olimpiyat idealizminin evrenselliğine de katkıda bulunacak.

Konfederasyon, talebin kabulü halinde, olimpiyatlarda yakalanan balıkların suya geri bırakılacağını açıkladı.

Ancak öneriye kuşkuyla bakanlar, balıkçılıkta şans faktörünün çok önemli olduğunu, bu sporun ilgi duymayanlar için anlaşılmaz bulunduğunu ve sıkıcı olduğunu savunuyor.

Bu nedenle Konfederasyon Başkanı Ferenç Szalay'ın oltayla balık avlamanın, 'eski çağlara uzanan adil bir rekabete dayalı' olduğu iddiası pek kabul görmüyor.

Tokyo'da ilk kez olimpiyat programına alınan sporlar sörf, kaykay, tırmanma, karate ve baseball/softball.

IOC, gençleri merkezine alan spor dallarıyla olimpiyata ilgiyi arttırmaya çalışıyor.