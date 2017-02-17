Telif hakkı AP Image caption Bayern Münih'in Arsenal'e attığı 5. golün ardından Mesut Özil

Mesut Özil'in menajeri, Arsenal'de forma giyen oyuncunun günah keçisi ilan edildiğini söyledi.

Arsenal'de forma giyen 28 yaşındaki Türk asıllı Alman oyuncu, Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih karşısında alınan 5-1'lik yenilginin ardından eleştirilmişti.

BBC Spor'a konuşan Özil'in menajeri Erkut Söğüt "Bir futbolcunun kötü oynadığı zaman eleştirilmesi normaldir" diyor:

"Ama Mesut, insanların performansına odaklanmadığını, kendisinin kötü sonuçlardan sonra günah keçisi olarak kullanıldığını düşünüyor".

Dünyadaki en iyi oyun kurucular arasında gösterilen Mesut Özil 2013 yılında Real Madrid'den transfer edilmişti.

İspanyol kulübe ödenen 42.4 milyon sterlinlik bonservis bedeliyle, Arsenal tarihinin en pahalı transfer rekoru kırılmıştı.

Arsenal'e geldiğinden beri dönem dönem performansı eleştirilen oyuncu, son haftalarda yoğun eleştirilerin odağında bulunuyor.

Telif hakkı Reuters Image caption Bayern Münih kalecisi Neuer, Özil'in şutunu böyle çıkarmıştı

Rakip kaleci kadar pas atabildi

Özil, Çarşamba günkü maçta yalnızca 20 başarılı pas atabildi. Bu sayı, Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer'in attığı başarılı pas sayısına eşit.

Özil'in menajeri, maçta Bayern'in yüzde 74'lük topa sahip olma oranına dikkat çekerken "Takım topa sahip olmadıktan sonra 10 numara pozisyonunda oynayan biri nasıl pozisyon yaratabilir ki?" diye soruyor:

"Böyle skorların ardından insanlar genellikle en pahalı ve en fazla maaş alan oyuncuları eleştirir - Arsenal için bu kişi Mesut. Ama her zaman Mesut'un günah keçisi ilan edilmesi haksızlık.

"Futbol bir takım oyunudur ve Arsenal takım olarak iyi oynamıyor. Sahada 11 oyuncu olmasına rağmen Mesut hedef seçildi. Arsenal'in 5 gol yemesinin sebebi Mesut mu?

"Mesut hakkındaki tartışmalar maçtan çok önce başladı, hafta boyunca insanlar 'Mesut oynamalı mı, kadro dışı mı bırakılmalı' diye tartıştı.

"Sanki herkes Arsenal'in kazanamayacağını biliyordu ve bir günah keçisine ihtiyaç duyuyorlardı.

"Ama bu yanlış. Ya takım olarak kazanırsın ya da takım olarak kaybedersin.''

Telif hakkı AFP Image caption Özil, "yeterince mücadele etmediği" gerekçesiyle eleştiriliyor

'Sorun beden dilinde'

Mesut Özil Arsenal formasıyla çıktığı 146 karşılaşmada 29 gol attı, geçen sezon yarattığı 137 pozisyon ile Premier Lig rekorunu kırdı.

Ocak ayında Almanya'da altı yıl içindeki beşinci Yılın Oyuncusu Ödülü'nü kazanan Alman oyuncu, milli takımının Euro 2016'da yarı finale ulaşmasında ve iki yıl önce de Dünya Kupası'nı kaldırmasında rol sahibi olmuştu.

Fakat Özil, önemli karşılaşmalarda gerekli performansı gösterememekle eleştiriliyor.

"Mesut'un büyük maçlarda etkisiz olduğu eleştirilerine katılmıyorum" diyor Erkut Söğüt:

"Mesut'un, Arsenal'in bu sezon evinde Chelsea'ye karşı kazandığı maça veya geçen yıl Manchester United karşısında alınan galibiyetteki, veya Almanya'nın Euro 2016'da Fransa ve İtalya'ya karşı oynadığı maçlardaki performansına ne demeli?

"İnsanlar Mesut'un yeterince savaşmadığını veya topu kapmak için mücadele etmediğini söylüyor ama Mesut'un beden dili öyle gözükmesine yol açıyor.

"İnanın bana, Mesut başarıya aç. Eğer istediğini elde edemezse öfkesi ifadesine yansıyor. Ayrıca Mesut'un beden dili Arsenal iyi oynadığı zamanlarda sorun oluyor muydu?

"Mesut mücadele ettiği izlenimini yaratmak için amaçsızca koşan ve her topa girmeye çalışan oyunculardan değil. Eğer bir koşuyu yapması kendisine mantıksız gelirse enerjisini bir sonraki koşuya saklamayı tercih eder."

Telif hakkı AP Image caption Mesut Özil 11 Şubat'taki Arsenal - Hull City maçında topu kaybetmelerine öfkelenmişti

'Mesut Arsenal'e sadık'

Arsenal'in Watford ve Chelsea'ye karşı aldığı yenilgiler Premier Lig'de gerilemesine ve lider Chelsea'nin 10 puan gerisine düşmelerine yol açtı.

Kuzey Londra ekibi, Pazartesi kendisinden dört lig altta bulunan Sutton United ile FA Kupası maçına çıkacak.

Özil'in Arsenal ile sözleşmesi 2018 yılında bitiyor. Oyuncuyla kulüp arasındaki görüşmelerde henüz bir ilerleme sağlanamadı.

Özil'in menajeri, futbolcunun kendisini tamamen oyuna verdiğinden emin:

"Eleştirilerin performansını veya ruh halini etkilediğini düşünmüyorum.

"Mesut kulübüne sadık. Arsenal'de oynadığını süre boyunca yüzde yüz performansla, tam bir profesyonellik ve adanmışlıkla oynayacağından kimse şüphe etmesin. Hiçbir şey bunu değiştiremez.

"Mesut taraftarlar için üzgün. Takım arkadaşlarıyla birlikte taraftarlara Bayern Münih'e karşı daha iyi bir performans izletemedikleri için üzgün."