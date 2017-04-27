Telif hakkı Reuters Image caption Dick Advocaat daha önce de iki kez Hollanda milli takımını çalıştırmıştı

Hollanda'nın De Telegraaf gazetesi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'un Hollanda'nın başına geçeceğini yazdı. Gazeteye göre Advocaat'ın yardımcısı ve "sağ kolu" eski ünlü futbolcu Ruud Gullit olacak.

De Telegraaf, Hollanda Futbol Federasyonu'nun (KNVB), Advocaat ve Gullit'in sözleşmelerini hazırladığını yazdı.

Resmi açıklama ile birlikte Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, üçüncü kez Hollanda Milli Takımı'nın başına geçecek.

62 yaşındaki Advocaat, 1992-1994 ve 2002-2004 yılları arasında Portakalları çalıştırmıştı.

Türkiye liglerindeki maçlar nedeniyle Advocaat'ın 4 Haziran'a kadar İstanbul'da kalması gerekiyor.

Telif hakkı DE TELEGRAAF Image caption De Telegraaf'ın haberi

'Aziz Yıldırım'ın özel izni gerekecek'

De Telegraaf gazetesine göre, Advocaat'ın 31 Mayıs'ta Hollanda'nın Fas ile oynayacağı hazırlık maçında takımının başında sahaya çıkabilmesi için, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın özel izni gerekecek.

Hollanda'nın geçen ay Dünya Kupası grup eleme maçında Bulgaristan'a 2-0 yenilmesi üzerine Teknik Direktör Danny Blind'in görevine son verilmişti.

Fenerbahçe'ye gitmeden önce milli takımda Dany Blind'in yardımcılığı görevinde bulunan Advocaat, KNVB yönetiminin güvendiği isimler arasında yer alıyor.

Hollanda Futbol Federasyonu, Blind'den sonra eski teknik direktör Louis van Gaal, Ronald Koeman, Frank de Boer ve Alman çalıştırıcı Roger Schmidt gibi isimlere teklif götürmüştü. Ancak bu isimlerin hiçbirisi, Hollanda Milli Takımı'nı çalıştırma konusunda istekli olmamıştı.

Bunun üzerine federasyon rotayı Advocaat ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Cezire takımını çalıştıran Henk ten Cate'ye çevirmişti.

Ten Cate, Advocaat ile de görüşüldüğünün açıklanması üzerine teklifi reddetmişti.

Brezilya'da 2014 yılında düzenlenen Dünya Kupası'nda 3. olan Hollanda, Teknik Direktör Luis van Gaal'ın Manchester United ile sözleşme imzalamasının ardından düşüşe geçmiş, Van Gaal'ın yerine getirilen Guus Hiddink ile de Hollanda peş peşe başarısız sonuçlar almıştı.

Hollanda, 1-0'lık İzlanda ve 3-0'lık Türkiye yenilgileri sonrası uzun süre sonra ilk kez 2016'da, Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılamamıştı.

Bulgaristan yenilgisi Dünya Kupası şansını da zor sokan Hollanda grubunda 4. sırada.