Telif hakkı Getty Images Image caption İlkay Gündoğan, Mesut Özil (soldan sağa) ve Averton'ın golcüsü Cenk Tosun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte.

Almanya Futbol Federasyonu (DFB), Alman milli takımının Türkiye kökenli iki oyuncusu Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Londra'da ziyaret ederek ona forma vermelerini "seçim kampanyası manipülasyonu" olarak niteledi.

DFB Başkanı Reinhard Grindel Twitter'dan yaptığı açıklamada "Alman Futbol Federasyonu Sayın Erdoğan'ın tam anlamıyla dikkate almadığı değerleri savunmaktadır. Bu nedenle milli futbolcuların seçim kampanyasına alet olmaları iyi olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Grindel, "Böyle davranarak futbolcularımız Alman Futbol Federasyonu'nun entegrasyon çalışmalarına kesinlikle yardımcı olmamışlardır" diye de ekledi.

Türkiye 24 Haziran'da erken seçime giderken, bazı Avrupa ülkeleri seçim kampanyaları ve mitinglere kapılarını kapadı.

@DFB_Praesident tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin (1/2) Der #DFB respektiert und achtet selbstverständlich die besondere Situation unserer Spieler mit Migrationshintergrund. Aber der Fußball und der DFB stehen für Werte, die von Herrn Erdogan nicht hinreichend beachtet werden. — Reinhard Grindel (@DFB_Praesident) 14 Mayıs 2018

@DFB_Praesident tarafından yapılan 2 numaralı Twitter paylaşımını geçin (2/2) Deshalb ist es nicht gut, dass sich unsere Nationalspieler für seine Wahlkampfmanöver missbrauchen lassen. Der Integrationsarbeit des #DFB haben unsere beiden Spieler mit dieser Aktion sicher nicht geholfen. — Reinhard Grindel (@DFB_Praesident) 14 Mayıs 2018

Özil ve Gündoğan'ın Erdoğan'la çektirdiği fotoğraflar, AKP'nin resmi sosyal medya hesabı tarafından da paylaşılmıştı.

@Akparti tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da Premier Lig'de oynayan Türk futbolcu Cenk Tosun, Türk asıllı futbolcu Mesut Özil ve Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan'ı kabul etti. pic.twitter.com/X3ZY8wwCsa — AK Parti (@Akparti) 14 Mayıs 2018

Fotoğraflarda Gündoğan Manchester City formasını, Özil'in de Arsenal formasını Erdoğan'a takdim ettiği görülüyordu.

Aynı ziyarete katılarak fotoğrafta yer alan Everton'un golcüsü Almanya doğumlu Cenk Tosun, aynı zamanda Türkiye Milli Takımı'nın futbolcusu.

'DFB'nin değerlerine bağlıyız'

Haber, Alman Der Spiegel ve Die Zeit gazetelerinin internet sitelerinde de yer buldu.

Alman basınında Gündoğan'ın verdiği formada "Sayın Cumhurbaşkanıma saygılarımla" yazdığına dikkat çekildi.

Deutsche Welle'nin (DW) haberine göre Gündoğan "Bu fotoğrafla siyasi bir mesaj vermek ya da seçim kampanyası yapmak istememiştim" sözleriyle eleştirilere yanıt verdi.

Gündoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Almanya'nın milli futbolcuları olarak DFB'nin değerlerine bağlıyız ve sorumluluklarımızın farkındayız."

'Futbol sohbetiydi'

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ise, iki ismin Erdoğan'la "futbol sohbeti" yaptıklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan aktif bir futbol oyuncusudur. Özellikle Türk futbolcularla buluşmayı sever, vakti olduğunda Türkiye'deki yabancı futbolcularla da bir araya gelir. Buluşmanın amacı Erdoğan'ın onlara kaç gol attıkları gibi sorular sorması ve futboldan bahsetmeleriydi."

Almanya'da bazı partililer de fotoğraflara tepkiliydi.

Aşırı sağ parti AfD'li siyasetçi Beatrix von Storch, "Erdoğan'ı kendisinin cumhurbaşkanı sayıyorsa, Gündoğan neden Alman milli takımında oynuyor?" diye sorarken, Alman Yeşiller Partisi'nin eski lideri Cem Ozdemir iki oyuncuya "futbola odaklanmaları ve hukukun üstünlüğü ile demokrasiyi yeniden düşünmeleri" çağrısında bulundu.

Alman milli takımının kaptanı Oliver Bierhoff ise şu sözlerle eleştirilere yanıt verdi:

"Mesut'un da İlkay'ın da bizim değerlerimizle kendilerini özdeşleştirme arzusuna olduğuna hiç şüphem yok. İkisi de bu fotoğrafın sembolik değerinin farkında değildi. Ancak bu tabii ki de doğru değil; onlarla bu konuyu görüşeceğim."