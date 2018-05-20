Fotoğraflarla: Galatasaray'ın şampiyonluk coşkusu

Süper Lig'de 2017-2018 sezonun şampiyonu Galatasaray oldu. Ligin son haftasında Bornova Stadı'nda Göztepe'yi yenerek 21. kez şampiyon olan Galatasaray'ın başarısını sarı kırmızılı taraftarlar birçok kentte sokaklara çıkarak kutladı.