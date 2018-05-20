Fotoğraflarla: Galatasaray'ın şampiyonluk coşkusu

  • 20 Mayıs 2018

Süper Lig'de 2017-2018 sezonun şampiyonu Galatasaray oldu. Ligin son haftasında Bornova Stadı'nda Göztepe'yi yenerek 21. kez şampiyon olan Galatasaray'ın başarısını sarı kırmızılı taraftarlar birçok kentte sokaklara çıkarak kutladı.

  • Galatasaraylı oyuncular şampiyonluğu kutluyor AFP

    Galatasaraylı oyuncular şampiyonluğu kutluyor

  • Ryan Donk, Fatih Terim bayrağıyla AFP

    Ryan Donk, Fatih Terim bayrağıyla

  • GS Teknik Firektörü Fatih Terim ve futbolcular, gece İstanbul Florya'daki Metin Oktay tesislerinde taraftarları selamladı. AFP

    GS Teknik Firektörü Fatih Terim ve futbolcular, gece İstanbul Florya'daki Metin Oktay tesislerinde taraftarları selamladı.

  • İstanbul'daki sarı Kırmızılı taraftarlar Florya Metin Oktay tesislerine giderek takımlarının şampiyonluğunu kutladı. AFP

    İstanbul'daki sarı Kırmızılı taraftarlar Florya Metin Oktay tesislerine giderek takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

  • Florya Metin Oktay tesisleri AFP

    Florya Metin Oktay tesisleri

  • Türkiye'nin dört bir yanındaki Galatasaray taraftarları şampiyonluğu sokaklara çıkarak kutladı. Bu kare Zonguldak'tan. DHA

    Türkiye'nin dört bir yanındaki Galatasaray taraftarları şampiyonluğu sokaklara çıkarak kutladı. Bu kare Zonguldak'tan.

  • Galatasaray'ın şampiyonluğu Diyarbakır'da da kutlandı. DHA

    Galatasaray'ın şampiyonluğu Diyarbakır'da da kutlandı.

  • İzmir'deki kutlamalar DHA

    İzmir'deki kutlamalar

  • Adana'daki kutlamardan bir kare DHA

    Adana'daki kutlamalardan bir kare