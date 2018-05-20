Fotoğraflarla: Galatasaray'ın şampiyonluk coşkusu
Süper Lig'de 2017-2018 sezonun şampiyonu Galatasaray oldu. Ligin son haftasında Bornova Stadı'nda Göztepe'yi yenerek 21. kez şampiyon olan Galatasaray'ın başarısını sarı kırmızılı taraftarlar birçok kentte sokaklara çıkarak kutladı.
-
AFP
Galatasaraylı oyuncular şampiyonluğu kutluyor
-
AFP
Ryan Donk, Fatih Terim bayrağıyla
-
AFP
GS Teknik Firektörü Fatih Terim ve futbolcular, gece İstanbul Florya'daki Metin Oktay tesislerinde taraftarları selamladı.
-
AFP
İstanbul'daki sarı Kırmızılı taraftarlar Florya Metin Oktay tesislerine giderek takımlarının şampiyonluğunu kutladı.
-
AFP
Florya Metin Oktay tesisleri
-
DHA
Türkiye'nin dört bir yanındaki Galatasaray taraftarları şampiyonluğu sokaklara çıkarak kutladı. Bu kare Zonguldak'tan.
-
DHA
Galatasaray'ın şampiyonluğu Diyarbakır'da da kutlandı.
-
DHA
İzmir'deki kutlamalar
-
DHA
Adana'daki kutlamalardan bir kare