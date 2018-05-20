EuroLeague'de final günü: Fenerbahçe Doğuş-Real Madrid

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Turkish Airlines Euroleague'de geçen yılın şampiyonu Fenerbahçe Doğuş bu akşam finalde kupayı en fazla kazanan takım olan Real Madrid ile karşı karşıya gelecek.

Belgrad'daki Stark Arena'da oynanacak maç TSİ 21:00'de başlayacak.

Cuma günü oynanan yarı final maçlarında Fenerbahçe Doğuş Zalgiris Kaunas'ı 76-67, Real Madrid ise normal sezonu birinci sırada tamamlayan CSKA Moskova'yı 92-83 yenerek finale yükselmişlerdi. İki takım da artık dev finale hazır.

Sloukas'ın son 7 yılda 6. finali

Fenerbahçe Doğuş koçu Zeljko Obradovic dünkü basın toplantısında sezon başında Bogdanovic, Udoh ve Antic gibi üç çok önemli oyuncuyu kaybetmelerine rağmen, takıma yeni katılan tüm oyuncuların büyük bir karakter gösterdiğini söyledi.

Basın toplantısında Zalgiris maçı sonrası uyumadığını söyleyen Obradovic için, ülkesi Sırbistan'da şampiyonluk kupasını kaldırmanın ayrı bir anlamı olacak.

Sarı Lacivertliler, EuroLeague'de sezonun en iyi beşine seçilen ve Çek pivot Jan Vesely'den bu akşam, Zalgiris Kaunas maçındaki performansından fazlasını bekliyor.

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2015'te Olimpiakos'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Kostas Sloukas ise bu akşam son 7 sezondaki 6. EuroLeague finaline çıkacak.

Fenerbahçe Doğuş, "Takımın lideri ben değilim, koç (Obradovic)" diyen Sloukas ile maçın temposunu kontrol etmeye, Real Madrid'in hızını kesmeye çalışacak.

Real Madrid, MVP'si seçilen Doncic'e güveniyor

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Real Madrid'in 19 yaşındaki Sloven yıldızı Luka Doncic dün akşam EuroLeague'de sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Doncic, İspanyol takımının finalde en fazla güvendiği isimlerin başında geliyor. NBA draftına girmesi halinde birinci ya da ikinci sıradan seçilme şansı olan Doncic, Slovenya'yla kazandığı Avrupa şampiyonluğunun ardından EuroLeague'i de kazanmayı çok istiyor.

Dünkü basın toplantısında Real Madrid koçu Pablo Laso bir kez daha, oyuncusu olduğu dönemde Zeljko Obradovic'ten çok şey öğrendiğinin altını çizdi. Bu, Laso'nun Real Madrid de koç olarak 7. sezonu ve İspanyol teknik adam da bu akşam 5. EuroLeague finaline çıkacak.

Gerek Pablo Laso, gerekse de Real Madrid'in forvetlerinden Rudy Fernandez basın toplantısında sezon başında özellikle sakatlıklardan kaynaklanan zor günleri artık tamamen geride bıraktıklarını ve kupayı kazanmak istediklerini söylediler.

En az 12 bin Türk seyirci bekleniyor

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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı 3 gündür adeta sarı lacivertli renklere boyayan Fenerbahçe Doğuş taraftarları bu akşamki finalde de takımlarının itici gücü olacak.

Fenerbahçe Doğuş Belgrad'da, teknik adamlık kariyerinde ilk büyük başarısını Partizan ile kazanan koç Zeljko Obradovic ve eski Kızılyıldızlı Nikola Kalinic ve Marko Guduric sayesinde Sırpların da desteğini arkasına almış görünüyor.

Finalde 18 bin kişilik Stark Arena'da seyircilerin en az üçte ikisinin Fenerbahçeli olması bekleniyor.

2015'ten bugüne klasikleşen maçlar

İki takım 2015'te Madrid'de Final Four'da karşılaşmışlar, o maçtan Real Madrid 96-87 galip ayrılmıştı. İspanyol temsilcisi 9 şampiyonluğundan sonuncusunu da o yıl kazanmıştı.

Fenerbahçe Doğuş ise Real Madrid'i 2016'da çeyrek finalde 3-0 ile "süpürerek" elemiş, geçen yıl da şampiyon olduğu İstanbul'daki Final Four'da yarı finalde 84-75 mağlup etmişti.

Real Madrid finalden galip ayrılırsa kupayı 10. kez müzesine götürecek ve bu klasmanda Avrupa'daki rakipleriyle arasındaki farkı daha da açacak.

Fenerbahçe Doğuş şampiyonluk ünvanını korursa bu kez koç Zeljko Obradovic bu kupada toplam 10. şampiyonluğunu kazanacak. Obradovic daha önce bu kupayı 5 kez Panathinaikos'un birer kez de Partizan, Juventud Badalona, Real Madrid ve Fenerbahçe'nin başında kazanmıştı.